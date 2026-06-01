День ангела 1 червня: кого та як вітати з іменинами

1 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 1 червня, день ангела

Хто святкує день ангела 1 червня

1 червня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Гавриїла, Давида, Павла, Дениса, Віру.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві тихий, спокійний, дружелюбний. В дорослому віці стає впевненим у собі, натхненним.

Гавриїл — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві замкнутий, має мало друзів. В дорослому віці стає емоційним, прагне добробуту.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «улюбленець». В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає винахідливим, дещо запальним.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає допитливим, відрізняється добре розвиненою інтуїцією.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Діонісу». В дитинстві дружелюбний, красномовний. В дорослому віці стає товариським, добродушним.

Віра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «віра». В дитинстві розсудлива, любить правду. В дорослому віці стає організованою, зібраною.

День ангела 1 червня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, підтримує у складні миті та дарує ясність думок. Бажаю тобі миру в серці, світла в душі та радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі тепло, гармонію та впевненість у завтрашньому дні. Нехай твій янгол-охоронець веде тебе дорогою добра, любові та щасливих подій.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай небеса щедро благословляють тебе здоров’ям, силою та натхненням. Хай ангел-охоронець завжди підказує правильний шлях і відводить від усього недоброго.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце для щастя, спокою та щирих людей. Нехай твій небесний захисник береже тебе вдень і вночі, наповнюючи життя світлом і добром.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець ніколи не залишає тебе, допомагає долати труднощі й дарує натхнення для нових звершень. Бажаю тобі любові, достатку та внутрішньої гармонії.

