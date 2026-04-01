День ангела 1 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 1 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 1 квітня

1 квітня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Макара, Сергія, Юхима, Марію.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві ввічливий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, спокійний. В дорослому віці стає сміливим.

Юхим — давньогрецьке походження, означає «благородний». В дитинстві емоційний, рухливий. В дорослому віці стає товариським.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві доброзичлива, любить допомагати іншим. В дорослому віці стає ерудованою.

День ангела 1 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди оберігав тебе, дарував радість, внутрішній спокій і гармонію у серці. Нехай кожен день приносить теплі миті і щирі посмішки.

***

З днем ангела! Хай твій ангел завжди стоїть поруч, підказує правильний шлях і надихає на добрі справи. Бажаю здоров’я, щастя, натхнення та тепла в кожному дні.

***

Вітаю! Нехай твій ангел охоронець завжди береже від біди, наповнює життя світлом і гармонією. Бажаю щирих друзів, радісних подій і душевного спокою.

***

З днем ангела! Хай твоє серце завжди відчуває підтримку небес, а кожен день буде сповнений любові, тепла і добробуту. Нехай ангел охоронець надихає на великі мрії та допомагає їх здійснити.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав твій шлях, дарував віру в себе та гармонію в душі. Нехай життя буде сповнене світлих моментів, добрих людей і радісних подій.