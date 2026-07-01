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День ангела 1 липня: кого та як вітати з іменинами
1 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 1 липня
1 липня 2026 року привітайте з іменинами Аркадія, Василя, Дем’яна, Івана, Костянтина, Лева, Олексія, Павла, Петра, Ангеліну.
Аркадій — давньогрецьке походження, означає «житель Аркадії». В дитинстві добрий, спокійний. В дорослому віці стає миролюбивим.
Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві надійний, серйозний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Дем’ян — латинське коріння, тлумачиться як «присвячений Дамії». В дитинстві товариський, допитливий. В дорослому віці стає емоційним.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.
Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві дружелюбний, відкритий. В дорослому віці стає комунікабельним.
Лев — латинське коріння, тлумачиться як «цар звірів». В дитинстві амбітний, розважливий. В дорослому віці стає чуйним.
Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає товариським.
Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві допитливий, ніжний. В дорослому віці стає амбітним.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві тихий, доброзичливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Ангеліна — давньогрецьке походження, означає «ангельська». В дитинстві красномовна, цілеспрямована. В дорослому віці стає незалежною.
День ангела 1 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, додає сил у складні моменти та надихає на добрі справи. Бажаю миру в душі, гармонії в серці та щоденних приводів для радості.
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З Днем ангела! Нехай твій охоронець з небес завжди крокує поруч, захищає від негараздів і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю світла, любові, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, дарує спокій, натхнення та віру в краще. Нехай у твоєму житті буде більше радості, ніж турбот, і більше щасливих миттєвостей, ніж буденності.
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З Днем ангела тебе! Нехай небеса щедро благословляють твій шлях, а ангел-охоронець завжди підказує правильний напрямок. Бажаю міцного здоров’я, тепла в серці, удачі в справах і щирих усмішок щодня.
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Вітаю з твоїм особливим днем — Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, оберігає від тривог і наповнює життя світлом, добром і любов’ю. Нехай кожен день приносить нові можливості та щасливі події.