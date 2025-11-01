ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

День ангела 1 листопада: кого та як вітати з іменинами

1 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 1 листопада, день ангела

Який сьогодні, 1 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 1 листопада

1 листопада 2025 року привітайте з іменинами Адріана, Давида, Дем’яна, Дениса, Дмитра, Івана, Олександра, Петра, Федора, Якова, Єлизавету, Уляну.

Адріан — латинське походження, означає “родом з берегів Адріатичного моря”. В дитинстві співчутливий, добрий. В дорослому віці стає гармонійно розвиненою людиною.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як “улюбленець”. В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає м’яким, але ласим до похвали.

Дем’ян — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Дамії”. В дитинстві емоційний, товариський. В дорослому віці стає спокійним, делікатним.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві енергійний, активний. В дорослому віці стає працьовитим, впевненим у собі.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві товариський, чесний. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, неквапливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, чесний. В дорослому віці стає працьовитим, доброзичливим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, щедрим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає добрим, чесним.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятам”. В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає щирим, доброзичливим.

Єлизавета — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божа клятва”. В дитинстві справедлива, світла. В дорослому віці стає трохи замкнутою в собі.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві слухняна, добра. В дорослому віці стає поступливою і красномовною.

День ангела 1 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 1 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 1 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від усього лихого, веде життєвими шляхами і дарує щастя, радість та гармонію в серці.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений теплом, добром і світлом, а янгол-охоронець завжди оберігав твої мрії та наповнював душу впевненістю.

***

Вітаю з твоїм святом! Нехай твій ангел завжди буде поруч, дарує натхнення, захищає від негараздів і допомагає знаходити радість у кожній миті життя.

***

З днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою та добробуту. Нехай твій охоронний янгол веде тебе правильними шляхами і наповнює серце світлом та любов’ю.

***

Вітаю! Нехай у цей день ангел-хранитель нагадує тобі про твою унікальність, оберігає від усіх негараздів і дарує відчуття спокою, радості та гармонії.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie