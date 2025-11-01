День ангела 1 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 1 листопада, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 1 листопада

1 листопада 2025 року привітайте з іменинами Адріана, Давида, Дем’яна, Дениса, Дмитра, Івана, Олександра, Петра, Федора, Якова, Єлизавету, Уляну.

Адріан — латинське походження, означає “родом з берегів Адріатичного моря”. В дитинстві співчутливий, добрий. В дорослому віці стає гармонійно розвиненою людиною.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як “улюбленець”. В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає м’яким, але ласим до похвали.

Реклама

Дем’ян — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Дамії”. В дитинстві емоційний, товариський. В дорослому віці стає спокійним, делікатним.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві енергійний, активний. В дорослому віці стає працьовитим, впевненим у собі.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві товариський, чесний. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, неквапливим.

Реклама

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, чесний. В дорослому віці стає працьовитим, доброзичливим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, щедрим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає добрим, чесним.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятам”. В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає щирим, доброзичливим.

Реклама

Єлизавета — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божа клятва”. В дитинстві справедлива, світла. В дорослому віці стає трохи замкнутою в собі.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві слухняна, добра. В дорослому віці стає поступливою і красномовною.

День ангела 1 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 1 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе від усього лихого, веде життєвими шляхами і дарує щастя, радість та гармонію в серці.

***

Реклама

З днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений теплом, добром і світлом, а янгол-охоронець завжди оберігав твої мрії та наповнював душу впевненістю.

***

Вітаю з твоїм святом! Нехай твій ангел завжди буде поруч, дарує натхнення, захищає від негараздів і допомагає знаходити радість у кожній миті життя.

***

Реклама

З днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою та добробуту. Нехай твій охоронний янгол веде тебе правильними шляхами і наповнює серце світлом та любов’ю.

***

Вітаю! Нехай у цей день ангел-хранитель нагадує тобі про твою унікальність, оберігає від усіх негараздів і дарує відчуття спокою, радості та гармонії.