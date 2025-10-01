ТСН у соціальних мережах

День ангела 1 жовтня: кого та як вітати з іменинами

1 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 1 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 1 жовтня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 1 жовтня

1 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Григорія, Івана, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Романа, Віру.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві яскравий, енергійний. В дорослому віці стає душевним, щирим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пильную”. В дитинстві відкритий, наївний. В дорослому віці стає імпульсивним, дещо зухвалим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає доброзичливим, неквапливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві життєрадісний, енергійни. В дорослому віці стає спокійний, непохитним.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, довго обирає супутницю життя.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві безпечний, легкий в спілкуванні. В дорослому віці стає наполегливим, працьовитим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає добрим, щирим.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський громадянин”. В дитинстві мінливий, імпульсивний. В дорослому віці стає хорошим сім’янином, досить активним.

Віра — давньогрецьке походження, означає “вірна”. В дитинстві розсудлива, завжди говорить правду. В дорослому віці стає доброю, не любить шумних компаній.

День ангела 1 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 жовтня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищає від труднощів і підказує вірний шлях. Бажаю радості, здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Зі святом твого ангела! Хай у серці панує спокій, у душі — гармонія, а в домі — тепло й добробут. Нехай кожен день дарує щасливі миті й приємні зустрічі.

***

Щиро бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, надихав на добрі справи та приносив у життя світло й любов. Нехай цей день буде наповнений радістю і теплом близьких людей.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше щасливих днів, вірних друзів і щирих усмішок. Хай твій ангел дарує мудрість і сили долати будь-які випробування.

***

Вітаю зі святом! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди простягав над тобою свої крила, підтримував у важкі хвилини та допомагав досягати всього, чого прагне твоє серце.

