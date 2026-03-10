День ангела 10 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 10 березня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 10 березня

10 березня 2026 року привітайте з іменинами Віктора, Георгія, Дениса, Дмитра, Івана, Леоніда, Марка, Михайла, Павла, Анастасію, Василису, Галину.

Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві завзятий, цілеспрямований. В дорослому віці стає добродушним.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві позитивний, енергійний. В дорослому віці стає жартівником.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві витривалий, рухливий. В дорослому віці стає товариським.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві терплячий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Леонід — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подібний леву». В дитинстві гордий, оптимістичний. В дорослому віці стає надійним другом.

Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві кмітливий, жвавий. В дорослому віці стає мрійливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як «хто як Бог». В дитинстві щирий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає скромним.

Анастасія — давньогрецьке походження, означає «безсмертна». В дитинстві ніжна, легка в спілкуванні. В дорослому віці стає сентиментальною.

Василиса — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цариця». В дитинстві відкрита, добра. В дорослому віці стає комунікабельною.

Галина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «штиль». В дитинстві практична, ґрунтовна. В дорослому віці стає наполегливою.

День ангела 10 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій святий покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, дарує душевний спокій, радість і щастя. Бажаю, щоб світло ангела завжди освітлювало твій шлях і наповнювало серце теплом.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене добра, гармонії та приємних моментів, а ангел-охоронець завжди поруч, підтримує в складні хвилини та надихає на нові звершення.

***

Вітаю з твоїм днем ангела! Бажаю, щоб любов і світло завжди оточували тебе, а кожен день приносив нові радості й щирі посмішки. Нехай ангел-хранитель береже твоє серце і допомагає йти шляхом добра.

***

З днем ангела! Нехай ангел завжди буде твоїм провідником, охороняє від негараздів і надихає на великі справи. Бажаю здоров’я, щастя та душевного спокою, щоб життя дарувало лише приємні сюрпризи.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай кожен твій крок буде під захистом ангела-хранителя, а серце завжди наповнене світлом, добром і гармонією. Бажаю радості, успіхів у всьому і теплих миттєвостей життя.