День ангела 10 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 10 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 10 червня

10 червня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Андрія, Василя, Герасима, Івана, Ігнатія, Іллю, Макара, Миколу, Павла, Ганну, Антоніну, Тетяну.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, чесний. В дорослому віці стає дружелюбним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві енергійний, добрий. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Андрій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «мужній». В дитинстві рухливий, щирий. В дорослому віці стає працьовитим.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві щирий, доброзичливий. В дорослому віці стає рішучим.

Герасим — давньогрецьке ім’я, перекладається як «шанований». В дитинстві поступливий, добре вчиться. В дорослому віці стає тактовним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

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Ігнатій — латинське походження, означає «вогненний». В дитинстві зразковий учень, життерадісний. В дорослому віці стає душею компанії.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві м’який, безтурботний. В дорослому віці стає імпульсивним.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блаженний». В дитинстві ввічливий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

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Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «блага». В дитинстві сором’язлива, обдарована. В дорослому віці стає комунікабельною.

Антоніна — давньогрецьке походження, означає «набуває натомість». В дитинстві чуйна, довірлива. В дорослому віці стає відповідальною.

Тетяна — давньогрецьке ім’я, перекладається як «управителька». В дитинстві працьовита, справиться з будь-якою роботою. В дорослому віці стає товариською.

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День ангела 10 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, спрямовує на правильний шлях і наповнює серце спокоєм, вірою та любов’ю. Бажаю міцного здоров’я, радості в кожному дні та здійснення найсокровенніших мрій.

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З Днем ангела щиро вітаю! Нехай у твоєму житті завжди буде світло на душі, гармонія в серці та підтримка згори. Бажаю, щоб ангел-охоронець невидимо тримав тебе за руку і допомагав долати всі життєві випробування.

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У цей особливий день бажаю тобі Божого благословення та небесного захисту. Нехай ангел-охоронець завжди стоїть поряд, відвертає негаразди та дарує впевненість у кожному кроці. Нехай життя буде наповнене добром, щастям і теплом близьких людей.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня надихає тебе на добрі справи, дарує сили у важкі моменти та наповнює серце вірою у краще. Бажаю миру, злагоди, радості та світлих подій у житті.

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З Днем ангела щиро вітаю тебе! Нехай доля буде лагідною, а ангел-охоронець завжди поруч — у радості й випробуваннях. Бажаю, щоб у твоєму житті панували любов, добробут, душевний спокій і щасливі миті щодня.

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