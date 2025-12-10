День ангела 10 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 10 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 10 грудня

10 грудня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Григорія, Євгена, Івана, Костянтина, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Сергія, Степана, Ангеліну, Ганну, Олександру, Тетяну.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві сором’язливий. В дорослому віці стає замріяним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає розсудливим.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “благородний”. В дитинстві повільний. В дорослому віці стає мрійливим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає рішучим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає дружелюбним.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає темпераментним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає сміливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає працьовитим.

Ангеліна — давньогрецьке походження, означає “ангельська”. В дитинстві непередбачувана. В дорослому віці стає харизматичною.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві спокійна. В дорослому віці стає дружелюбною.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисниця”. В дитинстві рухлива. В дорослому віці стає рішучою.

Тетяна — давньогрецьке походження, означає “управителька”. В дитинстві емоційна. В дорослому віці стає принциповою.

День ангела 10 грудня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігаючи від усіх негараздів. Нехай життя буде сповнене світла, радості та гармонії, а серце завжди відчуває тепло й підтримку близьких.

***

З Днем Ангела! Нехай твоє ім’я завжди звучить у добрих справах, а твій ангел-охоронець дарує натхнення та сили для здійснення найсміливіших мрій. Бажаю щастя, здоров’я і безмежного душевного спокою.

***

Вітаю тебе зі святом Ангела! Нехай у твоєму житті буде більше світлих днів, а всі труднощі проходять повз тебе. Бажаю, щоб твої бажання збувалися легко, а поруч завжди були вірні друзі та люблячі люди.

***

З Днем Ангела! Хай ангел, який носить твоє ім’я, завжди оберігає твою душу, дарує відчуття гармонії та наповнює серце щирою радістю. Бажаю тепла, добра і натхнення у всьому, що ти робиш.

***

Вітаю зі святом твого Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди освітлює шлях у житті, допомагає у важкі моменти та дарує відчуття спокою й радості. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світла, любові та тепла.