ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

День ангела 10 квітня: кого та як вітати з іменинами

10 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 10 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 10 квітня

10 квітня 2026 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Максима, Олександра, Терентія, Федора, Якова.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «бадьорий». В дитинстві імпульсивний, енергійний. В дорослому віці стає розсудливим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві спокійний, товариський. В дорослому віці стає рішучим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві відкритий, доброзичливий. В дорослому віці стає честолюбним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві відданий, дружелюбний. В дорослому віці стає сміливим.

Терентій — латинське ім’я, перекладається як «витончений». В дитинстві врівноважений, емоційно закритий. В дорослому віці стає справжнім стратегом.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає щирим.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві доброзичливий, активний. В дорослому віці стає комунікабельним.

День ангела 10 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди був поруч, оберігаючи від будь-яких негараздів, даруючи спокій, радість і світлі моменти кожного дня. Нехай серце наповнюється теплом, а життя — щасливими подіями.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди вів тебе правильним шляхом, дарував натхнення і внутрішню гармонію. Нехай кожен день приносить радість, добробут і нові можливості для здійснення найсміливіших мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди надихає тебе на добрі вчинки, підтримує у складні моменти та оберігає від усього лихого. Бажаю душевного спокою, тепла близьких і здійснення всіх задумів.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, підказував правильні рішення і оберігав твоє серце. Нехай життя буде сповнене світла, радості та гармонії, а кожен день дарує маленькі чудеса.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе від біди, дарує впевненість у собі та підтримку у всіх починаннях. Бажаю щастя, добробуту, гармонії в душі та радості у серці кожного дня.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie