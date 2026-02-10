День ангела 10 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 10 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 10 лютого

10 лютого 2026 року привітайте з іменинами Антона, Аркадія, Василя, Геннадія, Григорія, Івана, Валентину, Ганну, Галину.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві врівноважений, сміливий. В дорослому віці стає чутливим, схильним до творчості.

Аркадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «житель Аркадії». В дитинстві має м’який, але сильний характер. В дорослому віці стає мрійливим, справедливим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає впевненим у своїх силах, запальним.

Геннадій — давньогрецьке походження, означає «син Гермеса». В дитинстві оптиміст, має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає активним, працьовитим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві рішучий, дбайливий. В дорослому віці стає зухвалим, імпульсивним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, спокійним.

Валентина — латинське походження, означає «здорова». В дитинстві добра, дружелюбна. В дорослому віці стає жіночною, вірною.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві не пустунка, лідер. В дорослому віці стає відмінним другом і хорошою начальницею.

Галина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «штиль». В дитинстві наполеглива, має твердий характер. В дорослому віці стає вимогливою до себе, працьовитою.

День ангела 10 лютого — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, веде правильними шляхами та наповнює серце світлом, теплом і гармонією. Бажаю радості, щирих посмішок і добробуту у всіх сферах життя.

***

З Днем ангела! Нехай ангел завжди стоїть поруч, підказує мудрі рішення та охороняє від негараздів. Бажаю міцного здоров’я, щастя, натхнення та тепла в кожному дні.

***

Вітаю з твоїм святом! Нехай цей день принесе спокій і радість, а ангел завжди оберігає тебе від усіх труднощів. Бажаю здійснення мрій, добробуту і безмежної любові.

***

З Днем ангела! Хай твій небесний покровитель допомагає знаходити світлі шляхи навіть у найтемніші дні, дарує віру в себе та надихає на добрі вчинки. Бажаю щирої радості, тепла в серці та гармонії у всьому.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен твій крок супроводжується підтримкою ангела-охоронця, а життя буде сповнене світла, любові та щасливих моментів. Бажаю миру, добробуту і незгасного натхнення.