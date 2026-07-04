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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

День ангела 10 липня: кого та як вітати з іменинами

10 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 10 липня

Який день ангела 10 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 10 липня

10 липня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Георгія, Данила, Леонтія, Нестора, Олександра, Петра, Степана.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві товариський. В дорослому віці стає комунікабельним.

Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Бог мій суддя». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

Леонтій — давньогрецьке походження, означає «левиний». В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає завзятим.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як «повернувшись додому». В дитинстві часто капризний. В дорослому віці стає працьовитим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає відданим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає доброзичливим.

День ангела 10 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 10 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, надихає на добрі справи та допомагає знаходити світло навіть у найпохмуріші дні. Бажаю миру в серці, любові в душі та гармонії в житті.

***

З Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі спокій, віру та натхнення. Хай ангел-охоронець веде тебе дорогою щастя, оберігає кожен крок і наповнює життя теплом, добром і щирими людьми поруч.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник завжди тримає над тобою свій світлий щит, відводить біди й сумніви та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю здоров’я, радості та внутрішньої сили.

***

З Днем ангела тебе! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, віри та любові. Хай ангел-охоронець підказує правильні рішення, береже від тривог і наповнює кожен день світлом і добром.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч — у радості й випробуваннях, у спокої й змінах. Нехай він дарує тобі впевненість, захист і благословення на кожному кроці життєвого шляху.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
22
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