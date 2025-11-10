- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
День ангела 10 листопада: кого та як вітати з іменинами
10 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 10 листопада
10 листопада 2025 року привітайте з іменинами Бориса, Георгія, Дениса, Івана, Костянтина, Михайла, Нестора, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Ганну, Ольгу.
Борис — давньоперсидське походження, означає “спадкоємець”. В дитинстві має твердий і впертий характер. В дорослому віці стає вольовим.
Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві добрий, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає працьовитим.
Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає товариським.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві безстрашний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.
Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві спокійний, справедливий. В дорослому віці стає ціленаправленим.
Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві комунікабельний, щирий. В дорослому віці стає чесним.
Нестор — давньогрецьке походження, означає “повернувшись додому”. В дитинстві допитливий, борець за справедливість. В дорослому віці стає старанним.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає рішучим.
Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві душа компанії, комунікабельний. В дорослому віці стає лідером.
Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві наполегливий, зосереджений на навчанні. В дорослому віці стає старанним.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві емоційний, рухливий. В дорослому віці стає непоганим організатором.
Ганна — давньоєврейське походження, означає “блага”. В дитинстві чуйна, добра. В дорослому віці стає працьовитою.
Ольга — скандинавське ім’я, перекладається як ”свята”. В дитинстві вдумлива, серйозна. В дорослому віці стає сентиментальною.
День ангела 10 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня тримає тебе за руку, оберігаючи від тривог і ведучи шляхом світла, радості та добробуту. Бажаю душевної гармонії й тепла в серці.
***
З днем ангела! Хай твій ангел завжди стоїть поряд, дарує сили в непрості моменти та надихає на сміливі мрії. Бажаю любові, спокою й удачі у всіх починаннях.
***
Вітаю зі світлим днем твого ангела-охоронця! Нехай у твоє життя приходять лише добрі новини, хороші люди й можливості, які роблять тебе щасливішою. Хай твій захисник з неба береже тебе завжди.
***
З днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений світлом, натхненням і добрими знаками долі. Бажаю тобі внутрішньої сили, віри в себе та підтримки невидимого крилатого друга.
***
Вітаю з днем ангела! Нехай твоє ім’я приносить світло, а ангел-охоронець дарує спокій, впевненість і захист. Бажаю бути оточеною любов’ю, теплом і щирими людьми на твоєму шляху.