ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

День ангела 10 листопада: кого та як вітати з іменинами

10 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 10 листопада, день ангела

Який сьогодні, 10 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 10 листопада

10 листопада 2025 року привітайте з іменинами Бориса, Георгія, Дениса, Івана, Костянтина, Михайла, Нестора, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Ганну, Ольгу.

Борис — давньоперсидське походження, означає “спадкоємець”. В дитинстві має твердий і впертий характер. В дорослому віці стає вольовим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві добрий, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає працьовитим.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає товариським.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві безстрашний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві спокійний, справедливий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві комунікабельний, щирий. В дорослому віці стає чесним.

Нестор — давньогрецьке походження, означає “повернувшись додому”. В дитинстві допитливий, борець за справедливість. В дорослому віці стає старанним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві душа компанії, комунікабельний. В дорослому віці стає лідером.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві наполегливий, зосереджений на навчанні. В дорослому віці стає старанним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві емоційний, рухливий. В дорослому віці стає непоганим організатором.

Ганна — давньоєврейське походження, означає “блага”. В дитинстві чуйна, добра. В дорослому віці стає працьовитою.

Ольга — скандинавське ім’я, перекладається як ”свята”. В дитинстві вдумлива, серйозна. В дорослому віці стає сентиментальною.

День ангела 10 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 10 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 10 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня тримає тебе за руку, оберігаючи від тривог і ведучи шляхом світла, радості та добробуту. Бажаю душевної гармонії й тепла в серці.

***

З днем ангела! Хай твій ангел завжди стоїть поряд, дарує сили в непрості моменти та надихає на сміливі мрії. Бажаю любові, спокою й удачі у всіх починаннях.

***

Вітаю зі світлим днем твого ангела-охоронця! Нехай у твоє життя приходять лише добрі новини, хороші люди й можливості, які роблять тебе щасливішою. Хай твій захисник з неба береже тебе завжди.

***

З днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений світлом, натхненням і добрими знаками долі. Бажаю тобі внутрішньої сили, віри в себе та підтримки невидимого крилатого друга.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твоє ім’я приносить світло, а ангел-охоронець дарує спокій, впевненість і захист. Бажаю бути оточеною любов’ю, теплом і щирими людьми на твоєму шляху.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie