ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

День ангела 10 серпня: кого та як вітати з іменинами

10 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 10 серпня, день ангела

Який сьогодні, 10 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 10 серпня

10 серпня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, В’ячеслава, Романа.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві мрійливий, має багату уяву. В дорослому віці стає щирим і справжнім альтруїстом.

В’ячеслав — давньослов’янське ім’я, перекладається як “велика слава”. В дитинстві метушливий, примхливий. В дорослому віці стає справедливим, успішним.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський громадянин”. В дитинстві імпульсивний, має мінливий характер. В дорослому віці стає життєлюбним, сімейним.

День ангела 10 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 10 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом, добром і гармонією. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості в серці та здійснення найзаповітніших мрій.

***

З днем ангела! Хай твій ангел-охоронець супроводжує тебе на кожному кроці, допомагає долати труднощі і дарує віру у краще. Нехай кожен день приносить нові можливості, натхнення і тепло душі.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від біди та наповнював серце спокоєм і світлом. Нехай у житті панують любов, гармонія і душевна рівновага, а всі негаразди обходять стороною.

***

З днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе і твій дім, дарує мудрість у прийнятті рішень та надихає на добрі вчинки. Бажаю щастя, тепла і безмежної підтримки від рідних і близьких.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай світло твого ангела-охоронця завжди освітлює твій шлях, допомагає знайти правильні відповіді і наповнює серце вірою та надією. Бажаю тобі безмежної радості, душевного спокою і великих успіхів у всьому.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie