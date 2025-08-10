День ангела 10 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 10 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 10 серпня

10 серпня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, В’ячеслава, Романа.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві мрійливий, має багату уяву. В дорослому віці стає щирим і справжнім альтруїстом.

В’ячеслав — давньослов’янське ім’я, перекладається як “велика слава”. В дитинстві метушливий, примхливий. В дорослому віці стає справедливим, успішним.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський громадянин”. В дитинстві імпульсивний, має мінливий характер. В дорослому віці стає життєлюбним, сімейним.

День ангела 10 серпня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом, добром і гармонією. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості в серці та здійснення найзаповітніших мрій.

***

З днем ангела! Хай твій ангел-охоронець супроводжує тебе на кожному кроці, допомагає долати труднощі і дарує віру у краще. Нехай кожен день приносить нові можливості, натхнення і тепло душі.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від біди та наповнював серце спокоєм і світлом. Нехай у житті панують любов, гармонія і душевна рівновага, а всі негаразди обходять стороною.

***

З днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе і твій дім, дарує мудрість у прийнятті рішень та надихає на добрі вчинки. Бажаю щастя, тепла і безмежної підтримки від рідних і близьких.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай світло твого ангела-охоронця завжди освітлює твій шлях, допомагає знайти правильні відповіді і наповнює серце вірою та надією. Бажаю тобі безмежної радості, душевного спокою і великих успіхів у всьому.