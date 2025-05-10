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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

День ангела 10 травня: кого та як вітати з іменинами

10 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 10 травня, день ангела

Який сьогодні, 10 травня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 10 травня

10 травня 2025 року привітайте з іменинами Симеона, Таїсію.

Симеон — давньоєврейське походження, означає “почутий Господом”. В дитинстві усміхнений, спокійний. В дорослому віці стає рухливим, енергійним, працьовитим.

Таїсія — латинське ім’я, перекладається як “та, що біля трону”. В дитинстві ніжна, легка, світла дівчинка. В дорослому віці стає духовною, витонченою, чесною, інколи діловою.

День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, захищаючи від труднощів, допомагаючи в досягненні цілей і даруючи натхнення. Нехай кожен день приносить тобі мир, радість і гармонію!

***

Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем ангела! Бажаю, щоб твоїм шляхом завжди вів ангел-охоронець, а серце наповнювалося світлом та любов’ю. Нехай життя буде сповнене благословенням і добробутом, а душа — спокоєм.

***

Вітаю тебе з Днем ангела та бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди дарував тобі свою підтримку і захист. Нехай твоя дорога буде освітлена світлом, а кожен новий день приносить тільки щастя та радість.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був з тобою, даруючи силу та натхнення в будь-яких обставинах. Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю, теплом та гармонією, а серце — радістю.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, даючи мудрість і сили для досягнення великих цілей. Бажаю, щоб в твоєму житті було більше чудес, а серце наповнювалося світлом і добром.

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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