День ангела 10 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 10 травня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 10 травня

10 травня 2025 року привітайте з іменинами Симеона, Таїсію.

Симеон — давньоєврейське походження, означає “почутий Господом”. В дитинстві усміхнений, спокійний. В дорослому віці стає рухливим, енергійним, працьовитим.

Таїсія — латинське ім’я, перекладається як “та, що біля трону”. В дитинстві ніжна, легка, світла дівчинка. В дорослому віці стає духовною, витонченою, чесною, інколи діловою.

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День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, захищаючи від труднощів, допомагаючи в досягненні цілей і даруючи натхнення. Нехай кожен день приносить тобі мир, радість і гармонію!

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Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем ангела! Бажаю, щоб твоїм шляхом завжди вів ангел-охоронець, а серце наповнювалося світлом та любов’ю. Нехай життя буде сповнене благословенням і добробутом, а душа — спокоєм.

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Вітаю тебе з Днем ангела та бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди дарував тобі свою підтримку і захист. Нехай твоя дорога буде освітлена світлом, а кожен новий день приносить тільки щастя та радість.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був з тобою, даруючи силу та натхнення в будь-яких обставинах. Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю, теплом та гармонією, а серце — радістю.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, даючи мудрість і сили для досягнення великих цілей. Бажаю, щоб в твоєму житті було більше чудес, а серце наповнювалося світлом і добром.