ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

День ангела 10 травня: кого та як вітати з іменинами

10 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який сьогодні, 10 травня, день ангела

Який сьогодні, 10 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 10 травня

10 травня 2026 року привітайте з іменинами Семена, Таїсію.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві добрий, незлобивий. В дорослому віці стає вразливим, щирим.

Таїсія — латинське ім’я, перекладається як «належить богині Ісіді». В дитинстві тендітна, ніжна. В дорослому віці стає творчою, ініціативною.

День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує силу, спокій у серці та віру в краще. Бажаю здоров’я, тепла в душі та світлих людей поруч.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець веде тебе дорогою добра, допомагає у складні моменти та надихає на щасливі звершення. Хай життя буде наповнене гармонією, любов’ю та світлом.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть поруч, береже від негараздів і підказує правильні рішення. Бажаю миру в серці, радості в кожному дні та здійснення мрій.

***

Зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел завжди вкриває тебе своїм крилом, захищає від труднощів і дарує натхнення жити щасливо. Бажаю щирих емоцій, міцного здоров’я та душевного затишку.

***

Щирі вітання з Днем ангела! Нехай твій охоронець небесний завжди буде поруч, оберігає кожен крок і наповнює життя добром. Бажаю тобі світлої долі, любові, удачі та внутрішньої сили.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie