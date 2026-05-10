День ангела 10 травня: кого та як вітати з іменинами
10 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 10 травня
10 травня 2026 року привітайте з іменинами Семена, Таїсію.
Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві добрий, незлобивий. В дорослому віці стає вразливим, щирим.
Таїсія — латинське ім’я, перекладається як «належить богині Ісіді». В дитинстві тендітна, ніжна. В дорослому віці стає творчою, ініціативною.
День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує силу, спокій у серці та віру в краще. Бажаю здоров’я, тепла в душі та світлих людей поруч.
***
З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець веде тебе дорогою добра, допомагає у складні моменти та надихає на щасливі звершення. Хай життя буде наповнене гармонією, любов’ю та світлом.
***
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть поруч, береже від негараздів і підказує правильні рішення. Бажаю миру в серці, радості в кожному дні та здійснення мрій.
***
Зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел завжди вкриває тебе своїм крилом, захищає від труднощів і дарує натхнення жити щасливо. Бажаю щирих емоцій, міцного здоров’я та душевного затишку.
***
Щирі вітання з Днем ангела! Нехай твій охоронець небесний завжди буде поруч, оберігає кожен крок і наповнює життя добром. Бажаю тобі світлої долі, любові, удачі та внутрішньої сили.