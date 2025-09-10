ТСН у соціальних мережах

День ангела 10 вересня: кого та як вітати з іменинами

10 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 10 вересня, день ангела

Який сьогодні, 10 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 10 вересня

10 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Гаврила, Гліба, Євгена, Івана, Костянтина, Миколу, Павла, Петра, Семена, Тетяну.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві наполегливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає великодушним, оптимістичним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві життєрадісний, допитливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, ніколи не сумнівається в своєму виборі.

Гаврило — давньоарамейське коріння, тлумачиться як “Бог — моя сила”. В дитинстві замкнутий в собі, тихий. В дорослому віці стає комунікабельним, амбітним.

Гліб — скандинавське походження, означає “спадкоємець Богів”. В дитинстві доброзичливий, нечестолюбний. В дорослому віці стає тактовним, вміє співпереживати.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як “благородний”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає миролюбним, добродушним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві товариський, цінує дружбу. В дорослому віці стає розважливим, відповідальним.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві імпульсивний, екстраверт. В дорослому віці стає відповідальним, працьовитим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає відданим другом, доброзичливим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає ніжним, інколи замкнутим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві серцевий, ніжний. В дорослому віці стає впевненим в собі, цілеспрямованим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладаєтьс як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає незлобивим, добрим.

Тетяна — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “засновниця”. В дитинстві емоційна, вперта. В дорослому віці стає комунікабельною і товариською.

День ангела 10 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів і підказує правильний шлях. Бажаю тобі світла, добробуту й гармонії у серці.

***

Зі святом твого ангела! Хай у твоєму житті завжди панують любов, мир і радість. Нехай добрі люди зустрічаються на твоїй дорозі, а всі труднощі легко долаються.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель дарував тобі натхнення, впевненість і силу у кожному дні. Хай життя буде наповнене щастям і теплом.

***

З Днем ангела! Нехай кожен день приносить нові можливості, здійснення мрій і гарні новини. Нехай твій ангел завжди береже тебе і дарує світло у найскладніші хвилини.

***

Вітаю зі святом ангела-охоронця! Бажаю, щоб він ніколи не залишав тебе без підтримки й завжди спрямовував у правильному напрямку. Хай у твоїй душі завжди буде спокій і радість.

