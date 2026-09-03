День ангела 10 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 10 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 10 вересня

10 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Гаврила, Гліба, Євгена, Івана, Костянтина, Миколу, Павла, Петра, Семена, Тетяну.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві цілеспрямований, відважний. В дорослому віці стає жартівником.

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Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві врівноважений, добрий. В дорослому віці стає вольовим.

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Гаврило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Бог — моя сила». В дитинстві енергійний, має твердий характер. В дорослому віці стає завзятим.

Гліб — скандинавське походження, означає «спадкоємець Богів». В дитинстві незграбний, доброзичливий. В дорослому віці стає нерішучим.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві миролюбний, добродушний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

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Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві імпульсивний, неординарний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, дружелюбний. В дорослому віці стає успішним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає скромним.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві податливий, серцевий. В дорослому віці стає темпераментним.

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Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Господом в молитві». В дитинстві щирий, хороший друг. В дорослому віці стає уважним.

Тетяна — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «управителька». В дитинстві емоційна, прямолінійна. В дорослому віці стає працьовитою.

День ангела 10 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та Божого захисту. Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде більше щасливих моментів, добрих людей і приємних подій. Бажаю любові, достатку та здійснення мрій!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець веде тебе світлою дорогою, захищає від негараздів і допомагає знаходити правильний шлях. Щастя тобі та благополуччя!

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Вітаю з іменинами! Бажаю здоров’я, душевного тепла, родинного затишку й невичерпної енергії. Нехай кожен день приносить приводи для усмішки!

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З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди буде поруч, береже від усього лихого та дарує сили для нових звершень. Бажаю щасливого життя, любові та миру!

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