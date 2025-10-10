ТСН у соціальних мережах

День ангела 10 жовтня: кого та як вітати з іменинами

10 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 10 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 10 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 10 жовтня

10 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Василя, Кирила, Павла, Сергія, Степана, Юхима, Якова.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, цілеспрямований. В дорослому віці стає гордим і незалежним.

Антон — латинське ім’я, перекладається як “вступати в бій”. В дитинстві яскравий, комунікабельний. В дорослому віці стає мужнім, волелюбним.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві оптимістичний. В дорослому віці стає життєлюбом, ініціативним.

Кирило — давньогрецьке походження, означає “владика”. В дитинстві талановитий, допитливий. В дорослому віці стає самовпевненим, працьовитим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві товариський, має прекрасне почуття гумору. В дорослому віці стає замкнутим, пасивним.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві м’який, добродушний. В дорослому віці стає справедливим, сміливим.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві має вольовий характер, реаліст. В дорослому віці стає працьовитим, часто має багато зв’язків.

Юхим — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безтурботний”. В дитинстві розумний, талановитий. В дорослому віці стає акуратним, з вишуканими манерами.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступати по п’ятах”. В дитинстві ввічливий, ним часто пишаються батьки. В дорослому віці стає комунікабельним, доброзичливим.

День ангела 10 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

© unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій оберіг завжди захищає від біди, дарує тепло, радість та віру у власні сили. Бажаю світлих днів, гармонії в душі та здійснення найпотаємніших мрій.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, дарує спокій і підтримку в усіх починаннях, а життя буде наповнене щастям, любов’ю та натхненням.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало шлях, дарувало радість серцю та впевненість у собі. Нехай у житті буде більше гармонії, щирих усмішок та добрих зустрічей.

***

З днем ангела! Нехай твоє серце завжди буде сповнене любові, душа — спокою, а ангел-охоронець оберігає від усіх негараздів. Бажаю здоров’я, гармонії та щасливих моментів щодня.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел завжди буде поруч, оберігає і допомагає у всіх справах. Бажаю внутрішнього світла, добробуту, радості та незабутніх миттєвостей у житті.

