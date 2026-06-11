День ангела 11 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 11 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 11 червня

11 червня 2026 року привітайте з іменинами Варфоломія, Єфрема, Марію.

Варфоломій — давньогрецьке походження, означає «син Птолемея». В дитинстві вірний, щирий, доброзичливий. В дорослому віці стає відповідальним, чесним.

Єфрем — давньоєврейське ім’я, перекладається як «той, хто приносить плоди». В дитинстві мовчазний, спокійний, вихований. В дорослому віці стає справжнім лідером.

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Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві тиха, добра, чесна. В дорослому віці стає працьовитою, добродушною.

День ангела 11 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, веде світлою дорогою та надихає на добрі справи. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої гармонії та щоденної радості, що зігріває серце.

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З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, а ангел-охоронець тихо й невидимо береже тебе від бід. Бажаю тепла в душі, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

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Вітаю зі світлим Днем ангела! Нехай твій небесний заступник допомагає долати труднощі, додає сил у важливі моменти та дарує віру в краще. Хай у серці завжди живе спокій, любов і надія.

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З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб кожен день був наповнений добром, світлом і Божою ласкою. Нехай ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, а життя дарує приємні зустрічі, щасливі події та добрі новини.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щомиті буде поруч, захищає від усього злого і спрямовує до щастя. Бажаю тобі миру в серці, любові в житті та невичерпної віри у себе.

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