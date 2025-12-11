День ангела 11 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 11 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 11 грудня

11 грудня 2025 року привітайте з іменинами Данила, Івана, Луку, Миколу, Петра.

Данило — давньоєврейське походження, означає “Бог мій суддя”. В дитинстві флегматик, спокійний. В дорослому віці стає принциповим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Лука — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “світло”. В дитинстві творчий, добре вчиться. В дорослому віці стає відкритим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві серцевий, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

День ангела 11 грудня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав і підтримував, дарував спокій у серці, силу у справах і радість у кожному дні. Нехай життя буде сповнене світла, тепла та добра.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди йшов поруч, охороняв від неприємностей і дарував натхнення. Нехай кожна мить твого життя буде щасливою, а серце наповнене любов’ю, гармонією та добробутом.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає від негараздів, веде правильними шляхами й допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю здоров’я, радості і тепла в кожному дні.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб світло ангела завжди освітлювало твою дорогу, дарувало спокій душі і силу для нових звершень. Нехай удача, добробут і щастя завжди йдуть поруч із тобою.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть на сторожі твоєї радості, здоров’я та успіху. Бажаю гармонії в душі, тепла у серці та безмежної віри у краще.