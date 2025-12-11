ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

День ангела 11 грудня: кого та як вітати з іменинами

11 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 11 грудня, день ангела

Який сьогодні, 11 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 11 грудня

11 грудня 2025 року привітайте з іменинами Данила, Івана, Луку, Миколу, Петра.

Данило — давньоєврейське походження, означає “Бог мій суддя”. В дитинстві флегматик, спокійний. В дорослому віці стає принциповим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Лука — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “світло”. В дитинстві творчий, добре вчиться. В дорослому віці стає відкритим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві серцевий, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

День ангела 11 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 11 грудня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав і підтримував, дарував спокій у серці, силу у справах і радість у кожному дні. Нехай життя буде сповнене світла, тепла та добра.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди йшов поруч, охороняв від неприємностей і дарував натхнення. Нехай кожна мить твого життя буде щасливою, а серце наповнене любов’ю, гармонією та добробутом.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає від негараздів, веде правильними шляхами й допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю здоров’я, радості і тепла в кожному дні.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб світло ангела завжди освітлювало твою дорогу, дарувало спокій душі і силу для нових звершень. Нехай удача, добробут і щастя завжди йдуть поруч із тобою.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть на сторожі твоєї радості, здоров’я та успіху. Бажаю гармонії в душі, тепла у серці та безмежної віри у краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie