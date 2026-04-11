День ангела 11 квітня: кого та як вітати з іменинами
11 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 11 квітня
11 квітня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Миколу, Прохора, Петра, Юхима, Якова.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає комунікабельним.
Прохор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «той, хто веде танок». В дитинстві відданий друг, часто буває лідером. В дорослому віці стає працелюбним.
Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві мужній, добродушний. В дорослому віці стає хорошим організатором.
Юхим — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благочестивий». В дитинстві добре вчиться, щирий. В дорослому віці стає чесним.
Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві добрий, самовпевнений. В дорослому віці стає дружелюбним.
День ангела 11 квітня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — тихо підказує правильні рішення, оберігає від усього злого і наповнює життя світлом. Бажаю тобі внутрішнього спокою, гармонії та справжнього добробуту в серці.
З Днем ангела тебе! Нехай цей особливий день нагадає, що ти ніколи не сам (а) — поруч є сила, яка веде, захищає і підтримує. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, тепла і щирих людей.
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець щодня дарує натхнення, впевненість і віру в себе. Бажаю, щоб усі дороги вели до щастя, а серце завжди знаходило причини для вдячності.
З Днем ангела! Нехай небесна опіка буде твоїм невидимим щитом у будь-яких життєвих ситуаціях. Бажаю тобі легкості у справах, ясності думок і тепла в душі, яке зігріває навіть у найпохмуріші дні.
Вітаю з твоїм особливим днем — Днем ангела! Нехай твій небесний друг завжди веде тебе дорогою світла, допомагає здійснювати мрії та наповнює життя гармонією. Бажаю любові, щастя і світлої енергії щодня.