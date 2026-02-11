ТСН у соціальних мережах

День ангела 11 лютого: кого та як вітати з іменинами

11 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 11 лютого, день ангела

Який сьогодні, 11 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 11 лютого

11 лютого 2026 року привітайте з іменинами Всеволода, Дмитра.

Всеволод — старослов’янське походження, означає «володіє світом». В дитинстві спокійний, зосереджений, врівноважений, добре вчиться. В дорослому віці стає терплячим, справжнім лідером в будь-якій команді.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві надійний, спокійний, але може бути досить примхливим. В дорослому віці стає практичним, комунікабельним чоловіком, відкритим до спілкування.

День ангела 11 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 11 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе, дарував спокій душі, натхнення та тепло серця. Нехай удача й радість супроводжують кожен день твого життя.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди поруч, підказує правильні рішення і дарує відчуття захищеності. Бажаю здоров’я, любові та безмежного щастя в усьому.

***

Вітаю зі святом твого ангела! Хай у твоєму житті панує гармонія, добробут і світлі моменти, а всі негаразди обходять стороною. Нехай кожен день приносить радість і натхнення.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди освітлював шлях у темряві, піднімав настрій у важкі хвилини та дарував віру в себе. Нехай твоє серце завжди буде сповнене теплом і любов’ю.

***

Вітаю з іменинами! Хай небесний покровитель оберігає тебе від усього злого, надихає на великі звершення і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Радості, гармонії та світлих моментів у кожному дні!

