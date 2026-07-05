День ангела 11 липня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 11 липня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 11 липня

11 липня 2026 року привітайте з іменинами Аркадія, Іларіона, Лева, Олену, Ольгу.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає «житель Аркадії». В дитинстві миролюбний, спокійний. В дорослому віці стає тихии, прагне до гармонії.

Іларіон — давньогрецьке ім’я, перекладається як «веселий». В дитинстві допитливий, гарно вчиться. В дорослому віці стає високоосвідченим, вразливим.

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Лев — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар звірів». В дитинстві сміливий, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним, енергійним.

Олена — давньогрецьке походження, означає «світло». В дитинстві мила, щира. В дорослому віці стає емоційною, відкрито висловлює свої почуття.

Ольга — скандинавське ім’я, перекладається як «свята». В дитинстві серйозна, вдумлива. В дорослому віці стає чуттєвою, вразливою.

День ангела 11 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, підтримує у важкі хвилини та надихає на добрі справи. Бажаю миру в душі, любові в серці та щедрих подарунків від життя щодня.

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З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець тихо і непомітно веде тебе правильною дорогою, допомагає робити мудрі вибори та захищає від будь-яких негараздів. Хай у твоєму житті завжди буде світло, тепло і гармонія.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро дарують тобі сили, натхнення і віру в себе. Хай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, а життя наповнюється радісними подіями, добрими людьми та щасливими моментами.

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З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поряд, захищав від тривог і сумнівів, а також допомагав знаходити правильні рішення. Нехай кожен день буде сповнений світла, спокою та любові.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол завжди буде твоєю невидимою опорою, оберігає від усього лихого і веде до щастя. Бажаю тобі внутрішньої сили, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

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