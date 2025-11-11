ТСН у соціальних мережах

День ангела 11 листопада: кого та як вітати з іменинами

11 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 11 листопада, день ангела

Який сьогодні, 11 листопада, день ангела

Хто святкує день ангела 11 листопада

11 листопада 2025 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Євгена, Максима, Опанаса, Степана, Тимофія, Федора, Якова, Стефанію.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві сміливий, вольовий. В дорослому віці стає оптимістом.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві енергійний, обожнює пригоди. В дорослому віці стає вразливим.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “благородний”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає делікатним.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає життєлюбом.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві безкорисливий, щирий. В дорослому віці стає щедрим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві простий, легкий в спілкуванні. В дорослому віці стає працьовитим.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає “прославляє Бога”. В дитинстві безжурний, веселий. В дорослому віці стає надійним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступати на п’яти”. В дитинстві непосидючий, добрий. В дорослому віці стає довірливим.

Стефанія — давньогрецьке походження, означає “діадема”. В дитинстві впевнена в собі, розумна. В дорослому віці стає прагматичною.

День ангела 11 листопада — душевні привітання в прозі

/ © unsplash.com

© unsplash.com

Бажаю, щоб твій небесний покровитель щодня підтримував тебе у всіх починаннях, оберігав від усього недоброго й дарував світло, натхнення та внутрішній спокій.

***

Нехай він завжди крокує поруч, веде правильним шляхом, зміцнює віру в себе і допомагає знаходити радість у кожному дні.

***

Хай життя щедро дарує тобі добробут, гармонію і вдалі рішення, а ангел завжди підставляє своє крило в моменти, коли це найбільше потрібно.

***

Нехай твоє серце буде наповнене теплом і любов’ю, а небесний захисник веде тебе дорогою успіху, натхнення та щасливих подій.

***

Бажаю внутрішньої рівноваги, сили духу й віри у власні мрії. Нехай ангел завжди береже тебе, допомагає долати будь-які труднощі та щедро благословляє на добрі справи.

