329
2 хв

День ангела 11 серпня: кого та як вітати з іменинами

11 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Який сьогодні, 11 серпня, день ангела

Який сьогодні, 11 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 11 серпня

11 серпня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Макара, Максима, Марка, Олександра, Федора, Марію.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві має широкий кругозір, любить навчатися. В дорослому віці стає інтелектуалом, його приваблює новизна.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блажений”. В дитинстві чесний, щирий. В дорослому віці стає справедливим, не любить заздрощів.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як “найвеличніший”. В дитинстві типовий екстраверт, не виносить самотності. В дорослому віці стає честолюбним, гордим.

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві любить бути кумиром батьків, чекає на похвалу. В дорослому віці стає співчутливим, рішучим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві добрий, дружелюбний. В дорослому віці стає справжнім сім’янином, впертим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, стійким.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра, спокійна. В дорослому віці стає щирою, доброзичливою.

День ангела 11 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 11 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Нехай твій Ангел-охоронець не залишає тебе ні на мить!
Прошу, хай оберігає від усього злого, веде правильним шляхом і наповнює серце теплом і спокоєм.

***

Прошу для тебе в цей день тихої радості, міцного здоров’я і Божого благословення.
Нехай твій небесний покровитель завжди тримає тебе за руку!

***

Нехай у день твого Ангела тебе огорне особлива небесна ласка.
Прошу, хай світло твоєї душі ніколи не згасає, а кожен день дарує натхнення й любов.

***

Прошу, щоб сьогодні і завжди Ангел був поруч — у думках, у серці, у кожному рішенні.
Нехай він захищає тебе й допомагає зростати духовно й життєво.

***

У День ангела щиро прошу для тебе миру в душі, гармонії в серці й добрих людей навколо.
Нехай твій небесний покровитель супроводжує кожен твій крок!

Наступна публікація

