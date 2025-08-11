- Дата публікації
День ангела 11 серпня: кого та як вітати з іменинами
11 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 11 серпня
11 серпня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Макара, Максима, Марка, Олександра, Федора, Марію.
Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві має широкий кругозір, любить навчатися. В дорослому віці стає інтелектуалом, його приваблює новизна.
Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блажений”. В дитинстві чесний, щирий. В дорослому віці стає справедливим, не любить заздрощів.
Максим — латинське коріння, тлумачиться як “найвеличніший”. В дитинстві типовий екстраверт, не виносить самотності. В дорослому віці стає честолюбним, гордим.
Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві любить бути кумиром батьків, чекає на похвалу. В дорослому віці стає співчутливим, рішучим.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві добрий, дружелюбний. В дорослому віці стає справжнім сім’янином, впертим.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, стійким.
Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра, спокійна. В дорослому віці стає щирою, доброзичливою.
День ангела 11 серпня — душевні привітання в прозі
Нехай твій Ангел-охоронець не залишає тебе ні на мить!
Прошу, хай оберігає від усього злого, веде правильним шляхом і наповнює серце теплом і спокоєм.
***
Прошу для тебе в цей день тихої радості, міцного здоров’я і Божого благословення.
Нехай твій небесний покровитель завжди тримає тебе за руку!
***
Нехай у день твого Ангела тебе огорне особлива небесна ласка.
Прошу, хай світло твоєї душі ніколи не згасає, а кожен день дарує натхнення й любов.
***
Прошу, щоб сьогодні і завжди Ангел був поруч — у думках, у серці, у кожному рішенні.
Нехай він захищає тебе й допомагає зростати духовно й життєво.
***
У День ангела щиро прошу для тебе миру в душі, гармонії в серці й добрих людей навколо.
Нехай твій небесний покровитель супроводжує кожен твій крок!