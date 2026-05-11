День ангела 11 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 11 травня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 11 травня

11 травня 2026 року привітайте з іменинами Кирила.

Кирило — давньогрецьке походження, означає «владика». В дитинстві допитливий, гарно вчиться, наполегливий. В дорослому віці стає самовпевненим, товариським, любить лестощі і похвалу.

День ангела 11 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, дарує мудрість у рішеннях, спокій у серці та щиру радість у кожному дні. Бажаю міцного здоров’я, любові та гармонії в житті.

Реклама

***

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець невидимо стоїть поруч у найважливіші миті, підказує правильний шлях і береже від помилок. Бажаю тобі світла в душі, тепла в серці та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, щасливі події трапляються частіше, ніж труднощі, а кожен новий день приносить надію, віру та любов.

Реклама

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди допомагав тобі долати всі життєві випробування, наповнював душу спокоєм і впевненістю, а серце — добром і щастям. Нехай у твоєму житті панує світло і добробуту.

***

Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай цей день нагадує тобі, що ти завжди під надійним захистом. Бажаю щирих людей поруч, радості в кожному моменті та великих звершень, які надихатимуть рухатися вперед.

Реклама

Новини партнерів