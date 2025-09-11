День ангела 11 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 11 вересня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 11 вересня

11 вересня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Германа, Дмитра, Карпа, Лева, Миколу, Романа, Сергія.

Віктор — латинське походження, означає “перемога”. В дитинстві завзятий, любить навчатися. В дорослому віці стає цілеспрямованим, добродушним.

Герман — латинське ім’я, перекладається як “рідний”. В дитинстві незалежний, самостійний. В дорослому віці стає розважливим, хоч інколи й зарозумілим.

Реклама

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві вольовий, працьовитий. В дорослому віці стає відкритим, не любить брехні.

Карп — давньогрецьке походження, означає “плід”. В дитинстві скромний, вихований. В дорослому віці стає неспішним, доброзичливим.

Лев — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар звірів”. В дитинстві амбітний, розважливий. В дорослому віці стає вірним, турботливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, відчужений. В дорослому віці стає дружелюбним, гордовитим.

Реклама

Роман — латинське походження, означає “римський громадянин”. В дитинстві веселий, товариський. В дорослому віці стає щедрим, імпульсивним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві м’який, вихований. В дорослому віці стає доброзичливим, комунікабельним.

День ангела 11 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав, дарував світло й тепло у серці, допомагав знаходити правильний шлях і оберігав від усього лихого. Нехай у житті буде більше радості, любові та гармонії.

***

Реклама

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримує у важкі моменти, надихає на добрі вчинки та допомагає здійснювати мрії. Бажаю миру, щастя і безмежного добробуту в кожен день життя.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай світло твого небесного охоронця завжди осяває твій шлях, оберігає від неприємностей і дарує впевненість у собі. Бажаю здоров’я, радості, тепла серця та щирих посмішок щодня.

***

Реклама

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав твої думки і кроки, надихав на добрі справи та наповнював життя гармонією. Нехай серце буде легким, а душа спокійною та щасливою.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди стоїть на сторожі твоєї радості і здоров’я, допомагає долати труднощі та підтримує у всіх починаннях. Бажаю миру в серці, тепла в душі та світла у житті.