День ангела 11 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 11 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 11 вересня

11 вересня 2026 року привітайте з іменинами Віктора, Германа, Дмитра, Лева, Миколу, Романа, Сергія.

Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві наполегливий, ніжний. В дорослому віці стає часто сумним, артистичним.

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Герман — давньогрецьке ім’я, перекладається як «рідний». В дитинстві марнославний, амбітний. В дорослому віці стає люб’язним і тактовним.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає замкнутим у собі, працьовитим.

Лев — латинське походження, означає «цар звірів». В дитинстві запальний, нетерплячий. В дорослому віці стає чуйним, вразливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві самовідданий, добре вчиться. В дорослому віці стає самостійним, комунікабельним.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як «римський громадянин». В дитинстві обережний, тихий. В дорослому віці стає життєлюбним, веселим.

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Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитинстві боязкий, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

День ангела 11 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та Божого захисту. Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих моментів, щирих людей і приємних подій. Здоров’я, щастя та здійснення найзаповітніших мрій!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди був поруч, допомагав долати труднощі та вів тебе дорогою добра, любові й щастя.

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Вітаю з іменинами! Нехай кожен день дарує приводи для усмішки, серце буде сповнене любові, а доля — приємних сюрпризів. Божого благословення та миру!

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Щасливого Дня ангела! Нехай твій ангел-охоронець береже від негараздів, додає сил і впевненості, а поруч завжди будуть рідні, друзі та добрі люди.

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