День ангела 11 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 11 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 11 жовтня

11 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Іларіона, Лева, Макара, Олександра, Пилипа, Зінаїду.

Іларіон — давньогрецьке походження, означає “радісний”. В дитинстві допитливий, має гострий розум. В дорослому віці стає влюбливим, талановитим.

Лев — латинське ім’я, перекладається як “цар звірів”. В дитинстві щирий, наполегливий. В дорослому віці стає сумлінним, працьовитим.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві відкритий, чесний. В дорослому віці стає справедливим, завжди говорить правду.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, щедрий. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Пилип — давньогрецьке ім’я, перекладається як “той, хто любить коней”. В дитинстві гордий, впертий. В дорослому віці стає вразливим, емоційним.

Зінаїда — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “з роду Зевса”. В дитинстві енергійна, балакуча. В дорослому віці стає розважливою, турботливою.

День ангела 11 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, веде правильними шляхами та дарує спокій, радість і добробут у кожен день життя.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало твої думки й серце, оберігало від труднощів і приносило у дім гармонію, тепло і щирі усмішки близьких.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель наповнює життя мудрістю, допомагає приймати правильні рішення та оберігає від усього, що може засмутити або спантеличити.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підказував у важливі моменти, дарував натхнення та силу для звершень, а серце наповнювалося щастям і спокоєм.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай твоє життя буде легким, світлим і гармонійним, а ангел-охоронець завжди підтримує, оберігає і приносить добробут у всі сфери життя.