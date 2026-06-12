День ангела 12 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 12 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 12 червня

12 червня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Арсена, Івана, Петра, Степана, Тимофія, Ганну, Марію.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві активний, сміливий. В дорослому віці стає добрим, товариським.

Арсен — вірменське ім’я, перекладається як «лелека». В дитинстві комунікабельний, імпульсивний. В дорослому віці стає самовпевненим, вміє вирішувати непрості завдання.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві податливий, приємний у спілкуванні. В дорослому віці стає марнославним, але трохи наївним.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві простий, доброзичливий. В дорослому віці стає комунікабельним, рішучим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «той, хто прославляє Бога». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає вірним, надійним.

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Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві добра, завжди прийде на допомогу. В дорослому віці стає працьовитою, вірною.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві натхненна, співчутлива. В дорослому віці стає відкритою і щирою.

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, додає сил у складні моменти та веде до світлих рішень. Бажаю миру в душі, тепла в серці та щедрих дарів долі щодня.

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З Днем ангела! Нехай цей день нагадає, що ти під надійним захистом небес. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, любові, щирих людей і спокою. Хай ангел-охоронець ніколи не залишає тебе без підтримки.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен твій крок, допомагає приймати правильні рішення і відводить від усього поганого. Бажаю здоров’я, гармонії, добробуту та натхнення у всіх справах.

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З Днем ангела тебе! Нехай життя буде наповнене світлом і добром, а поруч завжди будуть люди, які щиро цінують і підтримують. Хай ангел-охоронець вкриває своїм крилом від тривог і дарує впевненість у завтрашньому дні.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують спокій, любов і віра. Хай небесний захисник береже тебе від негараздів, а кожен день приносить нові можливості, добрі новини та щасливі миті.

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