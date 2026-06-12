ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

День ангела 12 червня: кого та як вітати з іменинами

12 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який сьогодні, 12 червня, день ангела

Який сьогодні, 12 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 12 червня

12 червня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Арсена, Івана, Петра, Степана, Тимофія, Ганну, Марію.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві активний, сміливий. В дорослому віці стає добрим, товариським.

Арсен — вірменське ім’я, перекладається як «лелека». В дитинстві комунікабельний, імпульсивний. В дорослому віці стає самовпевненим, вміє вирішувати непрості завдання.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві податливий, приємний у спілкуванні. В дорослому віці стає марнославним, але трохи наївним.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві простий, доброзичливий. В дорослому віці стає комунікабельним, рішучим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «той, хто прославляє Бога». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає вірним, надійним.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві добра, завжди прийде на допомогу. В дорослому віці стає працьовитою, вірною.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві натхненна, співчутлива. В дорослому віці стає відкритою і щирою.

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, додає сил у складні моменти та веде до світлих рішень. Бажаю миру в душі, тепла в серці та щедрих дарів долі щодня.

***

З Днем ангела! Нехай цей день нагадає, що ти під надійним захистом небес. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, любові, щирих людей і спокою. Хай ангел-охоронець ніколи не залишає тебе без підтримки.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен твій крок, допомагає приймати правильні рішення і відводить від усього поганого. Бажаю здоров’я, гармонії, добробуту та натхнення у всіх справах.

***

З Днем ангела тебе! Нехай життя буде наповнене світлом і добром, а поруч завжди будуть люди, які щиро цінують і підтримують. Хай ангел-охоронець вкриває своїм крилом від тривог і дарує впевненість у завтрашньому дні.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують спокій, любов і віра. Хай небесний захисник береже тебе від негараздів, а кожен день приносить нові можливості, добрі новини та щасливі миті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie