ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

День ангела 12 грудня: кого та як вітати з іменинами

12 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 12 грудня, день ангела

Який сьогодні, 12 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 12 грудня

12 грудня 2025 року привітайте з іменинами Олександра.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві наполегливий, завзятий в навчанні, ціленаправлений. В дорослому віці стає запальним, але залишається справжньою душею компанії.

День ангела 12 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 12 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен крок, підсилює віру в себе та відкриває перед тобою дороги, що ведуть до добробуту, гармонії й внутрішнього світла.

***

Зі святом твого ангела! Хай сяйво його крил огортає тебе щодня, дарує мудрість у рішеннях, натхнення в справах і тепло в серці. Бажаю тобі радості, сили та мирного неба.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе спокій, благословення та відчуття підтримки, яка поруч завжди. Хай здійснюються твої наміри й множаться щасливі моменти.

***

З Днем ангела! Хай твій покровитель захищає тебе від усього зайвого й небажаного, веде до перемог і допомагає зростати у всьому, що для тебе важливе. Бажаю світлих думок і теплих людей поруч.

***

Вітаю зі святом ангела-охоронця! Нехай його невидимі крила дарують тобі спокій, впевненість і натхнення. Хай життя наповнюється радісними звістками, добрими зустрічами та щирими усмішками.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie