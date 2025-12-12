- Дата публікації
День ангела 12 грудня: кого та як вітати з іменинами
12 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 12 грудня
12 грудня 2025 року привітайте з іменинами Олександра.
Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві наполегливий, завзятий в навчанні, ціленаправлений. В дорослому віці стає запальним, але залишається справжньою душею компанії.
День ангела 12 грудня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен крок, підсилює віру в себе та відкриває перед тобою дороги, що ведуть до добробуту, гармонії й внутрішнього світла.
***
Зі святом твого ангела! Хай сяйво його крил огортає тебе щодня, дарує мудрість у рішеннях, натхнення в справах і тепло в серці. Бажаю тобі радості, сили та мирного неба.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе спокій, благословення та відчуття підтримки, яка поруч завжди. Хай здійснюються твої наміри й множаться щасливі моменти.
***
З Днем ангела! Хай твій покровитель захищає тебе від усього зайвого й небажаного, веде до перемог і допомагає зростати у всьому, що для тебе важливе. Бажаю світлих думок і теплих людей поруч.
***
Вітаю зі святом ангела-охоронця! Нехай його невидимі крила дарують тобі спокій, впевненість і натхнення. Хай життя наповнюється радісними звістками, добрими зустрічами та щирими усмішками.