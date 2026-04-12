День ангела 12 квітня: кого та як вітати з іменинами

12 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 12 квітня, день ангела

Який сьогодні, 12 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 12 квітня

12 квітня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Давида, Івана, Сергія, Марфу, Марію.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві безкорисливий, вірний друг. В дорослому віці стає впевненим у своїх силах.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як «улюбленець Бога». В дитинстві врівноважений, тихий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитинстві боязкий, ввічливий. В дорослому віці стає сміливим.

Марфа — давньоарамейське ім’я, перекладається як «господиня». В дитинстві легка вдачею, дружелюбна. В дорослому віці стає прямолінійною.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає працьовитою.

День ангела 12 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці та веде життєвим шляхом. Бажаю світла, радості та безмежного щастя у кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди буде поруч, допомагає ухвалювати правильні рішення та дарує відчуття захищеності й тепла. Бажаю здоров’я, гармонії та радості у всьому, що робиш.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай цей день принесе мир у душу, натхнення для нових справ і віру у власні сили. Хай твій небесний покровитель оберігає тебе від негараздів і веде до світлого майбутнього.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, допомагав долати труднощі та наповнював життя теплом і світлом. Нехай у серці панує спокій, а кожен день приносить радість та нові можливості.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець підказує правильні шляхи, оберігає від неприємностей і надихає на добрі вчинки. Бажаю щастя, любові та безмежного добробуту в кожному моменті життя.

