День ангела 12 лютого: кого та як вітати з іменинами
12 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 12 лютого
12 лютого 2026 року привітайте з іменинами Антона, Євгена, Олексія, Марію.
Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві вміє розташовувати до себе, вливається в будь-який колектив. В дорослому віці стає волелюбним.
Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві миролюбний, добродушний. В дорослому віці стає жвавим.
Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві врівноважений, товариський. В дорослому віці стає працьовитим.
Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає добродушною.
День ангела 12 лютого — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від біди, дарує спокій, радість і теплі миті щастя. Бажаю, щоб кожен день був сповнений любові, добробуту та гармонії.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було світлим і безтурботним, а ангел-хранитель завжди супроводжував у всіх справах, допомагаючи знаходити правильний шлях і даруючи віру у найкраще.
***
Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди панує мир, душа буде сповнена радості, а ангел-хранитель щодня підказує правильні рішення та оберігає від усього лихого.
***
З днем ангела! Бажаю тобі відчувати теплу підтримку свого ангела кожного дня, щоб він наповнював життя світлом, любов’ю та впевненістю у завтрашньому дні. Нехай серце завжди буде спокійним і щасливим.
***
Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди стоїть на сторожі твого добробуту, оберігає від негараздів і наповнює життя світлом, радістю та добрими людьми поруч.