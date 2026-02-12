День ангела 12 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 12 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 12 лютого

12 лютого 2026 року привітайте з іменинами Антона, Євгена, Олексія, Марію.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві вміє розташовувати до себе, вливається в будь-який колектив. В дорослому віці стає волелюбним.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві миролюбний, добродушний. В дорослому віці стає жвавим.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві врівноважений, товариський. В дорослому віці стає працьовитим.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає добродушною.

День ангела 12 лютого — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від біди, дарує спокій, радість і теплі миті щастя. Бажаю, щоб кожен день був сповнений любові, добробуту та гармонії.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було світлим і безтурботним, а ангел-хранитель завжди супроводжував у всіх справах, допомагаючи знаходити правильний шлях і даруючи віру у найкраще.

***

Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди панує мир, душа буде сповнена радості, а ангел-хранитель щодня підказує правильні рішення та оберігає від усього лихого.

***

З днем ангела! Бажаю тобі відчувати теплу підтримку свого ангела кожного дня, щоб він наповнював життя світлом, любов’ю та впевненістю у завтрашньому дні. Нехай серце завжди буде спокійним і щасливим.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди стоїть на сторожі твого добробуту, оберігає від негараздів і наповнює життя світлом, радістю та добрими людьми поруч.