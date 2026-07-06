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День ангела 12 липня: кого та як вітати з іменинами
12 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 12 липня
12 липня 2026 року привітайте з іменинами Арсенія, Гаврила, Григорія, Івана, Михайла, Федора, Вероніку, Марію.
Арсеній — давньогрецьке походження, означає «безстрашний». В дитинстві імпульсивний, рухливий. В дорослому віці стає чесним.
Гаврило — давньоарамейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві замкнутий, тихий. В дорослому віці стає амбіційним.
Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «стежити». В дитинстві дбайливий, переконливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.
Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає справедливим.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає рішучим.
Вероніка — давньогрецьке походження, означає «переможна». В дитинстві легка, радісна. В дорослому віці стає активною.
Марія — давньоарамейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві ввічлива, добра. В дорослому віці стає працьовитою.
День ангела 12 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, підказує правильні рішення та веде дорогою світла і добра. Бажаю миру в душі, радості в серці та тепла в кожному дні.
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З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець тихо стоїть за плечима, захищає від тривог і негараздів та наповнює життя гармонією. Бажаю щастя, міцного здоров’я і щирих людей поруч.
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Вітаю тебе зі святом Дня ангела! Нехай небесний покровитель завжди береже тебе, допомагає здійснювати мрії та дарує впевненість у кожному кроці. Хай у житті буде більше світла, любові та натхнення.
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З Днем ангела щиро вітаю! Нехай твій янгол завжди буде поруч у хвилини радості й випробувань, захищає від усього злого та надихає на добрі справи. Бажаю тобі душевного спокою, тепла і віри в краще.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає тебе щодня, допомагає знаходити правильні дороги та дарує відчуття безпеки й гармонії. Нехай життя буде світлим, щасливим і наповненим любов’ю.