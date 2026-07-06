ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

День ангела 12 липня: кого та як вітати з іменинами

12 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який день ангела 12 липня

Який день ангела 12 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 12 липня

12 липня 2026 року привітайте з іменинами Арсенія, Гаврила, Григорія, Івана, Михайла, Федора, Вероніку, Марію.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає «безстрашний». В дитинстві імпульсивний, рухливий. В дорослому віці стає чесним.

Гаврило — давньоарамейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві замкнутий, тихий. В дорослому віці стає амбіційним.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «стежити». В дитинстві дбайливий, переконливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає рішучим.

Вероніка — давньогрецьке походження, означає «переможна». В дитинстві легка, радісна. В дорослому віці стає активною.

Марія — давньоарамейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві ввічлива, добра. В дорослому віці стає працьовитою.

День ангела 12 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 12 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, підказує правильні рішення та веде дорогою світла і добра. Бажаю миру в душі, радості в серці та тепла в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець тихо стоїть за плечима, захищає від тривог і негараздів та наповнює життя гармонією. Бажаю щастя, міцного здоров’я і щирих людей поруч.

***

Вітаю тебе зі святом Дня ангела! Нехай небесний покровитель завжди береже тебе, допомагає здійснювати мрії та дарує впевненість у кожному кроці. Хай у житті буде більше світла, любові та натхнення.

***

З Днем ангела щиро вітаю! Нехай твій янгол завжди буде поруч у хвилини радості й випробувань, захищає від усього злого та надихає на добрі справи. Бажаю тобі душевного спокою, тепла і віри в краще.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає тебе щодня, допомагає знаходити правильні дороги та дарує відчуття безпеки й гармонії. Нехай життя буде світлим, щасливим і наповненим любов’ю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie