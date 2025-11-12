День ангела 12 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 12 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 12 листопада

12 листопада 2025 року привітайте з іменинами Бориса, Володимира, Данила, Дмитра, Івана, Костянтина, Лева, Матвія, Миколу, Олександра, Опанаса, Степана, Федора.

Борис — давноперсидське походження, означає “спадкоємець”. В дитинстві потайливий, сильний. В дорослому віці стає відповідальним.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві самодостатній, володіє своїми емоціями. В дорослому віці стає допитливим.

Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Бог мій суддя”. В дитинстві спокійний, витриманий. В дорослому віці стає сконцентрованим на своєму внутрішньому світі.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві надійний, тихий. В дорослому віці стає вольовим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві сміливий, справедливий. В дорослому віці стає щирим.

Лев — давньогрецьке походження, означає “цар звірів”. В дитинстві наполегливий, сумлінний. В дорослому віці стає чесним.

Матвій — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божий дар”. В дитинстві завзятий, сміливий. В дорослому віці стає відвертим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, відкритий. В дорослому віці стає працьовитим.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві вольовий, гарно вчиться. В дорослому віці стає непоганим організатором.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві емоційний, ціленаправлений. В дорослому віці стає впевненим у собі.

День ангела 12 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 12 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе світлим шляхом, оберігає від тривог і дарує спокій серцю. Бажаю тобі гармонії, добробуту та внутрішньої сили.

***

З днем ангела! Нехай твій покровитель щодня нагадує, що ти не самотня: біля тебе завжди є світло, яке підтримує й надихає. Бажаю мудрості, радості та здійснення найпотаємніших мрій.

***

Вітаю зі святом твого ангела-охоронця! Нехай у твоєму житті буде якомога більше тихих ранків, теплих людей і щасливих подій. Хай серце не знає сумнівів, а душа — втоми.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб добро поверталося до тебе сторицею, а небесний захист супроводжував на кожному кроці. Хай кожен день дарує тобі нові можливості та світлу радість.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель наповнює життя легкістю, любов’ю та натхненням. Бажаю внутрішньої рівноваги, теплих зустрічей та здійснення мрій, про які ти мовчиш.