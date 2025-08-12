День ангела 12 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 12 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 12 серпня

12 серпня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Аркадія, Василя, В’ячеслава, Германа, Дмитра, Івана, Іллю, Леоніда, Матвія, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Сергія, Степана, Федора, Юхима, Якова.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці сміливий, працьовитий.

Аркадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “житель Аркадії”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає миролюбним.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

В’ячеслав — давньослов’янське походження, означає “велика слава”. В дитинстві впертий. В дорослому віці стає справедливим.

Герман — латинське ім’я, перекладається як “рідний”. В дитинстві самостійний. В дорослому віці стає запальним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає чесним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає м’яким.

Леонід — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “син лева”. В дитинстві гордий. В дорослому віці стає справедливим.

Матвій — давньоєврейське походження, означає “подарунок від Бога”. В дитинстві скромний. В дорослому віці має тверді моральні принципи.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає чесним.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає непохитним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві чесний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає справедливим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Юхим — давньогрецьке походження, означає “прихильний”. В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати по п’ятах”. В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає турботливим.

День ангела 12 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — у дні радості й хвилини смутку, підтримує, захищає, надихає. Бажаю, щоб твоє серце було сповнене любові, душа — гармонії, а життя — добром і щасливими подіями.

***

З Днем ангела! Нехай святий покровитель завжди веде тебе правильною дорогою, оберігає від зла, підказує рішення у складні моменти й наповнює серце спокоєм. Бажаю тобі міцного здоров’я, віри в себе та щирих людей поруч.

***

У день твого небесного іменинника зичу тобі світла, гармонії та душевного тепла. Нехай Ангел-охоронець лагідно вкриває тебе своїми крилами й оберігає від усіх негараздів. Нехай життя дарує натхнення, любов і добробут!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник щодня підтримує тебе, дарує силу й натхнення. Бажаю, щоб твоє ім’я було джерелом гордості, твоя душа — джерелом світла, а твої дні — наповнені добром, любов’ю та надією.

***

Зі святом твого Ангела! Нехай у цей день і завжди тебе супроводжують віра, надія та любов. Нехай твій небесний покровитель підносить молитви за тебе й дарує тобі благословення на кожен крок твого шляху.