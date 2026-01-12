ТСН у соціальних мережах

День ангела 12 січня: кого та як вітати з іменинами

12 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 12 січня, день ангела

Який сьогодні, 12 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 12 січня

12 січня 2026 року привітайте з іменинами Іллю, Макара, Петра, Тетяну.

Ілля — давньоєврейське походження, означає “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який і комунікабельний. В дорослому віці стає імпульсивним, гарячковим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві наполегливий, ціленаправлений. В дорослому віці стає щирим, чесним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, впевненим в собі.

Тетяна — давньогрецьке походження, означає “управителька”. В дитинстві рішуча, має твердий характер. В дорослому віці стає пристрасною і палкою натурою.

День ангела 12 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає від негараздів, надихає на добрі вчинки і наповнює серце світлом, теплом та гармонією. Бажаю здоров’я, радості та щирого щастя кожного дня.

***

З Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світла, тепла та любові, а ангел поруч завжди підтримує тебе у будь-якій ситуації. Бажаю здійснення мрій, добробуту та душевного спокою.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене світлом, а ангел-охоронець веде тебе дорогою щастя, захищає від неприємностей і оберігає від усіх негараздів. Нехай кожен день приносить радість і тепло.

***

З Днем ангела! Нехай ангел завжди оберігає твоє життя, дарує натхнення та сили для добрих справ, а кожна мить буде наповнена світлом, любов’ю та гармонією. Бажаю здоров’я, щастя та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, підтримує в складні моменти і оберігає від усього злого. Бажаю радості, гармонії, тепла в душі та безмежного добробуту.

