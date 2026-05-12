День ангела 12 травня: кого та як вітати з іменинами
12 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 12 травня
12 травня 2026 року привітайте з іменинами Германа.
Герман — латинське походження, означає «єдинокровний». В дитинстві незалежний, не зважає на думку інших, має аналітичний склад розуму, гарно вчиться. В дорослому віці стає розважливим, але часто зарозумілим, інколи з дещо завищеною самооцінкою.
День ангела 12 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, направляє на правильний шлях і дарує мир у серці. Бажаю міцного здоров’я, радості, щирих людей поруч і здійснення всіх мрій.
***
Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець щодня захищає тебе, приносить у дім добробут, тепло й гармонію. Бажаю світлих думок, натхнення, щасливих моментів і безмежної любові.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди підтримував у складні хвилини, додавав сил, віри та впевненості. Нехай життя буде наповнене щастям, успіхом і добрими подіями.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди стоїть за плечима, береже від негараздів і веде дорогою добра. Бажаю здоров’я, душевного спокою, щирої радості та здійснення найзаповітніших бажань.
***
Щирі вітання з іменинами! Нехай небесний захисник дарує тобі сили, мудрість і натхнення, допомагає долати всі труднощі та наповнює кожен день світлом. Бажаю щастя, добробуту й любові у серці.