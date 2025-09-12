ТСН у соціальних мережах

День ангела 12 вересня: кого та як вітати з іменинами

12 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 12 вересня, день ангела

Який сьогодні, 12 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 12 вересня

12 вересня 2025 року привітайте з іменинами Данила, Івана, Миколу, Олексія, Опанаса, Семена, Федора.

Данило — давньоєврейське походження, означає “Божий суд”. В дитинстві вміє володіти своїми емоціями. В дорослому віці стає флегматиком, але легко підтримує контакти.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві товариський, вірний друг. В дорослому віці стає наївним, довірливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає щирим, чесним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві заглиблений в свою підсвідомість. В дорослому віці стає допитливим, активним.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає неквапливим, спокійним.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Господом в молитві”. В дитинстві незлобивий, добрий. В дорослому віці стає уважним до деталей.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає справедливим, впевненим у собі.

День ангела 12 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій святий покровитель завжди оберігає тебе, дарує спокій, радість та натхнення. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений світла і тепла, а серце — впевненості та добробуту.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе вірною дорогою, підтримує у важкі хвилини та радіє твоїм успіхам. Бажаю здоров’я, щастя, гармонії в душі та щирих усмішок навколо.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай ангел охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і надихає на добрі справи. Бажаю душевного тепла, благополуччя та світлих моментів, які залишаються в серці назавжди.

***

Щирі вітання з іменинами! Нехай твій ангел допомагає здійснювати мрії, оберігає від усього лихого і дарує внутрішню гармонію. Бажаю безмежного щастя, добробуту та яскравих днів, сповнених радості.

***

З днем ангела! Нехай святло твоєї душі завжди буде під захистом ангела-хранителя. Бажаю міцного здоров’я, теплих стосунків, натхнення та здійснення всіх задумів. Нехай життя приносить лише приємні сюрпризи і мир у серці.

