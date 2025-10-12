День ангела 12 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 12 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 12 жовтня

12 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Богдана, Дениса, Івана, Макара, Миколу, Олександра, Остапа, Тараса.

Богдан — старослов’янське походження, означає “даний Богом”. В дитинстві енергійний, оптимістичний. В дорослому віці стає наполегливим, веселим.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Діонісію”. В дитинстві непосидючий, рухливий. В дорослому віці стає життєрадісним, ідеалістичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добродушний, чуйний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві чесний, щирий. В дорослому віці стає справедливим, добродушним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, довго обирає супутницю життя.

Остап — давньогрецьке походження, означає “стійкий”. В дитинстві чарівний, артистичний. В дорослому віці стає небалакучим, любить мандрувати.

Тарас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бунтівник”. В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає невпевненим у собі, але любить бути в центрі уваги.

День ангела 12 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від неприємностей і наповнює життя світлом, радістю та гармонією.

***

В цей особливий день бажаю тобі тепла душі, чистих помислів і невичерпної віри у краще. Нехай твій ангел завжди стоїть поруч і підтримує у всіх починаннях.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений щастям, здоров’ям і натхненням, а ангел-охоронець оберігав тебе від будь-яких негараздів і зберігав душевний спокій.

***

Сердечно вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде світлим і радісним, а ангел завжди підтримує твої мрії, допомагає долати труднощі та дарує відчуття внутрішньої гармонії.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав твоє серце від смутку, надихав на добрі справи і наповнював життя світлом, любов’ю та благополуччям.