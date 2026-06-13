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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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5
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День ангела 13 червня: кого та як вітати з іменинами

13 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 13 червня, день ангела

Який сьогодні, 13 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 13 червня

13 червня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Андрія, Данила, Дмитра, Івана, Якова, Ганну, Антоніну.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний, сміливий. В дорослому віці стає рішучим, щирим.

Андрій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «мужній». В дитинстві цілеспрямований, добре вчиться. В дорослому віці стає працьовитим.

Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Бог мій суддя». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, має флегматичний характер.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві терплячий, стриманий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає повільним, але працьовитим.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає добрим, уважним.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві чуйна, альтруїстична. В дорослому віці стає щирою, чесною.

Антоніна — латинське коріння, тлумачиться як «з роду Антонія». В дитинстві добродушна, тиха. В дорослому віці стає артистичною, сентиментальною.

День ангела 13 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 13 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів, наповнює серце спокоєм і дарує сили для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю світла в душі, гармонії в житті та щирих людей поруч.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець щодня тримає тебе під своїм крилом, відводить труднощі та відкриває шлях до щастя. Хай у твоєму житті завжди буде любов, тепло і впевненість у завтрашньому дні.

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник допомагає у всіх починаннях, наповнює кожен день радістю, а серце — вірою та надією. Бажаю тобі миру, добра і здійснення мрій.

***

З Днем ангела тебе! Хай твій охоронець завжди буде поруч у найважливіші миті, оберігає від тривог і дарує натхнення. Нехай життя буде світлим, щедрим на добрі події та щасливі зустрічі.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесні сили завжди підтримують тебе, дарують здоров’я, удачу і душевну рівновагу. Хай кожен новий день приносить радість, а доля веде лише до найкращого.

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