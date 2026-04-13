94
Час на прочитання
2 хв

День ангела 13 квітня: кого та як вітати з іменинами

13 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Хто святкує день ангела 13 квітня

13 квітня 2026 року привітайте з іменинами Дмитра, Георгія.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві тихий, енергійний. В дорослому віці стає рішучим, комунікабельним.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві честолюбний, вигадує світ, в якому схильний жити. В дорослому віці стає авантюрним, любить пригоди.

День ангела 13 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від усіх негараздів і наповнював серце теплом, радістю та світлом. Нехай у житті буде багато щасливих моментів і гармонії.

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець щодня підтримував тебе, дарував сили для нових звершень і оберігав від будь-яких неприємностей. Нехай кожен день приносить радість, добро і натхнення.

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди поруч, веде правильним шляхом і допомагає долати всі труднощі. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих посмішок і теплих сердець поруч.

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе в будь-яких обставинах, надихає на добрі справи та приносить у серце світло, радість і віру у краще. Бажаю щастя, любові та гармонії у кожному дні.

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб небесний охоронець завжди був поряд, підтримував у складні моменти і оберігав твоє серце від тривог. Нехай у житті буде багато світлих миттєвостей, тепла, радості та справжнього добробуту.

