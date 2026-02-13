День ангела 13 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 13 лютого

13 лютого 2026 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Євгена, Івана, Михайла, Миколу, Павла, Тимофія, Віру, Зою, Ганну, Ірину, Світлану.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві врівноважений, оптимістичний. В дорослому віці стає життєрадісним.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві охайний, допитливий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «благородний». В дитинстві повільний, безстрашний. В дорослому віці стає різким.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає привітним.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві надійний, добрий. В дорослому віці стає тактовним.

Тимофій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «почитає Бога». В дитинстві дружелюбний, вірний. В дорослому віці стає надійним.

Віра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «віра». В дитинстві практична, добра. В дорослому віці стає організованою.

Зоя — давньогрецьке походження, означає «життя». В дитинстві мрійлива, доброзичлива. В дорослому віці стає активною.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві тиха, добре вчиться. В дорослому віці стає працьовитою.

Ірина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «дарує мир і спокій». В дитинстві самостійна, розсіяна. В дорослому віці залишається мрійливою.

Світлана — старослов’янське походження, означає «світла». В дитинстві енергійна, вразлива. В дорослому віці стає імпульсивною.

День ангела 13 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 13 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає від негараздів, дарує спокій душі та наповнює життя світлом, теплом і щирими усмішками.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, надихав на добрі вчинки, допомагав знаходити правильний шлях і наповнював дні радістю та гармонією.

***

Вітаю з твоїм святом! Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від смутку, веде до щастя, дарує здоров’я та оточує любов’ю близьких людей.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди підказував правильні рішення, оберігав серце від тривог і наповнював життя світлом, добром та теплом.

***

Вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел завжди поруч, дарує мир у душі, допомагає здійснювати мрії та приносить у життя лише щасливі миті.