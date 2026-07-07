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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

День ангела 13 липня: кого та як вітати з іменинами

13 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який 13 липня день ангела

Який 13 липня день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 13 липня

13 липня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Гаврила, Степана, Юліана.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві схильний до творчості, чутливий. В дорослому віці стає пристрасним, здатним на неординарні вчинки.

Гаврило — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві замкнутий, легко ображається. В дорослому віці стає завзятим, добре володіє своїми емоціями.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві любить конкретику, часто насторожений. В дорослому віці стає простим у спілкуванні, комунікабельним.

Юліан — латинське походження, означає «кучерявий». В дитинстві має непогану пам’ять, добре вчиться. В дорослому віці стає сміливим, щедрим.

День ангела 13 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 13 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Дорогий імениннику! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильний шлях і дарує сили для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, родинного тепла, щирих людей поруч і безлічі світлих, щасливих моментів. Нехай кожен день буде наповнений радістю, любов’ю та Божим благословенням!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини, надихає на добрі справи та захищає від усього злого. Бажаю миру в серці, добробуту в домі, гармонії в душі, міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях і щасливої долі. Нехай життя дарує якомога більше приводів для усмішок і радості!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди освітлював твій життєвий шлях, дарував віру, надію та впевненість у власних силах. Нехай у серці панують любов і спокій, у родині — взаєморозуміння та затишок, а кожен новий день приносить приємні зустрічі, добрі новини й нові можливості для щасливого життя. Нехай Господь благословляє тебе на многії літа!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини, надихає на добрі справи та захищає від усього злого. Бажаю миру в серці, добробуту в домі, гармонії в душі, міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях і щасливої долі. Нехай життя дарує якомога більше приводів для усмішок і радості!

***

Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Нехай небесний покровитель щодня оберігає тебе, допомагає долати всі труднощі та наповнює життя світлом, вірою і надією. Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, щирої любові, сімейного затишку, достатку та душевної гармонії. Нехай кожен день приносить нові можливості, добрі новини, приємні зустрічі й щасливі миті, а Господнє благословення завжди супроводжує тебе на життєвому шляху!

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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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