День ангела 13 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 листопада, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 13 листопада

13 листопада 2025 року привітайте з іменинами Германа, Івана.

Герман — латинське походження, означає “рідний”. В дитинстві незалежний, самостійний. В дорослому віці стає розважливим, може хитрувати.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Реклама

День ангела 13 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 13 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе світлим шляхом, оберігає від негараздів і дарує сили долати будь-які труднощі. Бажаю гармонії, добробуту й натхнення щодня.

***

Зі святом твого янгола-охоронця! Нехай він ніжно підтримує тебе в хвилини сумнівів, підказує правильні рішення й наповнює серце вірою та спокоєм. Хай у твоєму житті завжди панують любов і внутрішній світ.

***

Реклама

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай сьогодні й завжди тебе оточують добрі люди, сприятливі обставини та Божа ласка. Бажаю міцного здоров’я, мудрості у виборі шляху та радості, яка не згасає.

***

З Днем ангела! Хай твій небесний захисник невпинно охороняє тебе від усього лихого, надихає на добрі справи й допомагає здійснювати найсокровенніші мрії. Бажаю світла в думках і спокою в душі.

***

Реклама

Прийми мої сердечні вітання з Днем ангела! Нехай кожен новий день приносить тобі нові можливості, приємні зустрічі та щире тепло. Хай ангел береже тебе, а Господь щедро благословляє на щастя й успіх.