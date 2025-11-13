- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 13 листопада: кого та як вітати з іменинами
13 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 13 листопада
13 листопада 2025 року привітайте з іменинами Германа, Івана.
Герман — латинське походження, означає “рідний”. В дитинстві незалежний, самостійний. В дорослому віці стає розважливим, може хитрувати.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
День ангела 13 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе світлим шляхом, оберігає від негараздів і дарує сили долати будь-які труднощі. Бажаю гармонії, добробуту й натхнення щодня.
***
Зі святом твого янгола-охоронця! Нехай він ніжно підтримує тебе в хвилини сумнівів, підказує правильні рішення й наповнює серце вірою та спокоєм. Хай у твоєму житті завжди панують любов і внутрішній світ.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай сьогодні й завжди тебе оточують добрі люди, сприятливі обставини та Божа ласка. Бажаю міцного здоров’я, мудрості у виборі шляху та радості, яка не згасає.
***
З Днем ангела! Хай твій небесний захисник невпинно охороняє тебе від усього лихого, надихає на добрі справи й допомагає здійснювати найсокровенніші мрії. Бажаю світла в думках і спокою в душі.
***
Прийми мої сердечні вітання з Днем ангела! Нехай кожен новий день приносить тобі нові можливості, приємні зустрічі та щире тепло. Хай ангел береже тебе, а Господь щедро благословляє на щастя й успіх.