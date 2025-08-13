ТСН у соціальних мережах

День ангела 13 серпня: кого та як вітати з іменинами

13 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 13 серпня, день ангела

Який сьогодні, 13 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 13 серпня

13 серпня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Арсенія, Василя, Володимира, Георгія, Дениса, Івана, Йосипа, Костянтина, Максима, Миколу, Сергія, Степана, Анну, Єлизавету.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві яскравий. В дорослому віці стає працьовитим.

Арсеній — давньогрецьке ім’я, перекладається як “міцний”. В дитинстві рішучий. В дорослому віці стає відповідальним.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає допитливим.

Володимир — старонімецьке походження, означає “славний владика”. В дитинстві винахідливий. В дорослому віці стає принциповим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий. В дорослому віці стає активним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві потайливий. В дорослому віці стає терплячим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “постійний”. В дитинстві надійний. В дорослому віці стає відповідальним.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві лагідний. В дорослому віці стає відкритим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає безкорисливим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві уважний. В дорослому віці стає благородним захисником.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві легкий. В дорослому віці стає щирим.

Анна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві комунікабельна. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Божа клятва”. В дитинстві допитлива. В дорослому віці стає сентиментальною.

День ангела 13 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує силу і натхнення для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю тобі світла у душі, гармонії в серці і тепла у кожному дні.

***

З днем ангела вітаю! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підказуючи правильний шлях і захищаючи від біди. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості в серці та невичерпної віри у краще.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня наповнює твоє життя світлом, добротою і любов’ю. Хай кожен твій крок супроводжується благословенням і приносить лише щасливі моменти.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був твоїм вірним супутником, оберігав від неприємностей і допомагав у складних ситуаціях. Нехай у твоєму житті панують мир, любов і душевна рівновага.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай у цей особливий день твій ангел-охоронець підніме тебе на крилах натхнення, додасть сили і наповнить душу спокоєм. Бажаю тобі щастя, добробуту і безмежної віри у себе та свої сили.

