День ангела 13 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 січня, день ангела

Хто святкує день ангела 13 січня

13 січня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Максима, Петра, Якова.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає старанним, неквапливим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві має багато друзів, комунікабельний. В дорослому віці стає серйозним, прагне до стабільного сімейного життя.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві податливий, спокійний. В дорослому віці стає рішучим, працьовитим.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві енергійний, любить забави. В дорослому віці стає доброзичливим, самовпевненим.

День ангела 13 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поряд, оберігав від негараздів і дарував силу, натхнення та гармонію у кожен день життя. Хай у твоєму серці завжди буде спокій, а душа відчуває щастя й тепло.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди світлом осявав шлях, допомагав у складні моменти і наповнював твоє життя любов’ю, радістю та добробутом. Нехай кожен день приносить мир, натхнення та добрі зустрічі.

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає від усіх негараздів, веде правильними шляхами і дарує сили для здійснення найсміливіших мрій. Хай душа завжди радіє, серце співає, а життя буде сповнене світла й тепла.

***

З Днем ангела! Бажаю тобі невичерпного щастя, міцного здоров’я і гармонії в душі. Нехай ангел завжди поруч, оберігає, підтримує у важкі хвилини і надихає на добрі вчинки. Хай життя буде наповнене світлом, любов’ю та радісними моментами.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від біди, надихає на добрі справи і допомагає йти життєвим шляхом з упевненістю та легкістю. Бажаю внутрішнього спокою, радості, тепла у серці та гармонії у всьому.