День ангела 13 вересня: кого та як вітати з іменинами

13 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 13 вересня, день ангела

Який сьогодні, 13 вересня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 13 вересня

13 вересня 2025 року привітайте з іменинами Валерія, Іллю, Леонтія, Лук’яна, Миколу, Олександра, Петра, Степана.

  • Валерій — латинське походження, означає “міцний”. В дитинстві енергійний, цілеспрямований. В дорослому віці стає дотепним, любить добиватися перемог.

  • Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божа міць”. В дитинстві м’яки, комунікабельний. В дорослому віці стає прямолінійним, дещо зухвалим.

  • Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “левиний”. В дитинстві вольовий, сміливий. В дорослому віці стає педантичним, зарозумілим.

  • Лук’ян — латинське походження, означає “світло”. В дитинстві примхливий, непосидючий. В дорослому віці стає вимогливим, строгим.

  • Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві енергійний, але спокійний. В дорослому віці стає впертим, самовпевненим.

  • Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві душа компанії, комунікабельний. В дорослому віці стає запальним, енергійним.

  • Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

  • Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає емоційний, незлопам’ятним.

День ангела 13 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 13 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і приносив у життя світло, тепло та радість. Нехай кожен день дарує натхнення і щирі усмішки, а серце завжди відчуває підтримку та любов.

***

У День ангела хочу побажати тобі міцного здоров’я, внутрішнього спокою та гармонії. Нехай ангел-охоронець веде тебе життєвим шляхом, допомагає в складних рішеннях і наповнює твоє життя світлими подіями, добром і щастям.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світлих миттєвостей, теплих зустрічей і щирих посмішок. Нехай твій ангел завжди підказує правильний шлях, оберігає від небезпек і надихає на добрі вчинки.

***

Сьогодні твій день — День ангела! Нехай у серці завжди панує радість, у думках – ясність, а поруч будуть вірні друзі та люблячі люди. Бажаю тобі миру, душевного тепла та здійснення найзаповітніших мрій під надійним крилом твого ангела.

***

Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай кожен крок твоєму житті супроводжується захистом ангела-охоронця, а серце завжди відчуває любов, підтримку та щастя. Бажаю, щоб дні були світлими, душа — легкою, а життєвий шлях — сповнений гармонії та радості.

