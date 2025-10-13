День ангела 13 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 13 жовтня

13 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Микиту, Миколу, Якова, Злату.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві радісний, оптиміст. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві добрий, турботливий. В дорослому віці стає щедрим, дружелюбним.

Реклама

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві енергійний, гордовитий. В дорослому віці стає доброзичливим, хорошим другом.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві має неймовірну фантазію. В дорослому віці стає красномовним, люб’язним.

Злата — староєврейське ім’я, перекладається як “золото”. В дитинстві відважна, не терпить буденності. В дорослому віці стає непередбачуваною, часто любить спорт.

День ангела 13 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від бід і допомагає долати всі труднощі. Бажаю миру в серці, світла в душі та радості в кожному дні.

Реклама

***

З Днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене гармонією, добром і любов’ю. Хай ангел-охоронець завжди підказує правильний шлях і надихає на добрі вчинки, а кожен день дарує нові можливості для щастя.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний заступник ніколи не залишав тебе без своєї підтримки й опіки. Нехай його крила оберігають від усього злого, а благословення супроводжує кожен твій крок.

Реклама

***

З Днем ангела! Нехай твоє серце завжди відчуває турботу небес, а життя буде сповнене доброти, тепла й любові. Хай твій ангел ніколи не втомлюється тебе оберігати.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний охоронець тихо шепоче тобі слова підтримки в потрібну мить, дарує віру у краще та веде дорогою світла. Бажаю натхнення, спокою й щастя у кожному подиху життя.