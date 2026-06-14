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День ангела 14 червня: кого та як вітати з іменинами
14 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 14 червня
14 червня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Георгія, Йосипа, Мстислава, Миколу.
Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, комунікабельний. В дорослому віці стає енергійним, рішучим.
Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві мрійливий, часто живе у вигаданій реальності. В дорослому віці стає самовпевненим, працьовитим.
Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві самостійний, рухливий. В дорослому віці стає відкритим, щирим.
Мстислав — старослов’янське походження, означає «славний месник». В дитинстві упертий, наділений гострим розумом. В дорослому віці стає амбітним, владним.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає товариським, більш впевненим у собі.
День ангела 14 червня — душевні привітання в прозі
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує міцне здоров’я, внутрішню гармонію та віру в добро. Хай у житті буде більше світлих людей, щасливих подій і здійснених мрій.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди йшов поруч, підтримував у складні хвилини та надихав на правильні рішення. Нехай у серці панують спокій, любов і впевненість у завтрашньому дні.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро благословляють тебе на добрі справи, а кожен новий день приносить радість, теплі зустрічі та щасливі новини. Хай доля буде м’якою, а шлях — світлим і рівним.
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З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди відводив біди й неприємності, наповнював життя миром, любов’ю та вірою. Нехай здійснюються найзаповітніші бажання, а серце завжди знаходить спокій.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі відчуття захищеності, тепла й радості. Бажаю, щоб поруч завжди були щирі люди, а доля щедро дарувала щастя, успіх і натхнення.